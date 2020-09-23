За незаконное хранение оружия задержали жителя Тогуз-Тороуского района

В Тогуз-Тороуском районе задержали мужчину, который незаконно хранил огнестрельное оружие. Об этом сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По его данным, 22 сентября сотрудникам криминальной полиции района поступила информация о том, что местный житель незаконно хранит и применяет огнестрельное оружие.

У 30-летнего мужчины в сарае изъяли четыре единицы огнестрельного оружия и патроны.

Фото УВД Джалал-Абадской области. У жителя Тогуз-Тороуского района изъяли оружие и боеприпасы

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 253 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. Назначены экспертизы.