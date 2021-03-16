Кыргызстанец планировал джихад против «неверных». Его задержали

В Бишкеке задержали одного из членов международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, оперативники произвели санкционированный обыск в доме одного из членов религиозно-экстремистской организации «Джамаат ат-Таухид Валь Джихад» У. Д., 1996 года рождения, уроженца Джалал-Абадской области.

В доме обнаружены рукописные тетради и диски религиозного содержания, присущие идеологии МТО и РЭО.

Подозреваемый задержан. При досмотре у него был обнаружен блокнот с рукописными записями на тему совершения джихада против «неверных». Он водворен в ИВС.

По данным следствия, гражданин У. Д. завербован членами МТО и РЭО «Джамаат ат-Таухид Валь Джихад» во время пребывания в одной из стран СНГ.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия.