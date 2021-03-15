В Бишкеке из-за гололеда произошло 19 ДТП. Милиция усиливает рейды

За прошедшие сутки из-за гололеда произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, в авариях пострадали 49 человек.

«В целях предупреждения ДТП, а также общественной безопасности и безопасности дорожного движения с 15 по 18 марта на территории Бишкека стартовал специальный рейд под названием «Гололед». Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения», — рассказали в ведомстве.

За неделю также в столице выявили 6 тысяч 866 нарушений ПДД.