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Наркотики, оружие, боеприпасы. В Баткене нашли схрон

В Баткенской области обнаружен схрон оружия и наркотических средств. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, в рамках работы по предупреждению и пресечению фактов незаконного хранения огнестрельного оружия и оборота наркотических средств в Баткенском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

В тайнике обнаружены и изъяты гладкоствольное ружье, 37 патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, а также сверток с неустановленным веществом растительного происхождения со специфическим запахом (предположительно марихуана), общим весом более 250 граммов.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье 253 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) УК КР. Обнаруженные предметы направлены на соответствующие экспертизы.

Сотрудники ГКНБ продолжают мероприятия по установлению причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186384/
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