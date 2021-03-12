В Таласе задержали 30 тонн контрабандного ГСМ

В Таласской области задержана большегрузная автомашина (бензовоз) с контрабандным ГСМ. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее госкомитет возбудил досудебное производство по факту незаконной перевозки горюче-смазочных материалов.

«По сопроводительным документам груз в виде смеси легких углеводородов — компонента топлива для двигателей внутреннего сгорания предназначен для предпринимателя в Чуйской области. Однако этот бензовоз направлялся в сторону южных регионов страны и был задержан на автодороге Бишкек — Ош в ущелье Чычкан. Общий объем задержанного груза составил более 30 тонн», — рассказали в ГКНБ.