При пожаре в дачном доме в Сургуте погибли двое детей из Кыргызстана

Два ребенка (2012 и 2015 годов рождения) обнаружены погибшими при пожаре, который произошел утром в четверг в дачном доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщило агентство ТАСС.

По его данным, сообщение о пожаре в дачном доме поступило в 7.22 по московскому времени. На момент прибытия строение было полностью охвачено огнем, произошло обрушение кровли.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Установлено, что погибшие брат и сестра проживали в доме с мамой и бабушкой. Все являются гражданами Кыргызстана.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что в настоящее время с матерью детей работают медики, женщине оказывается вся необходимая помощь. На момент пожара дети находились в доме одни. Маме и бабушке предоставлено жилье.

По данным агентства, уже достигнуты договоренности с руководителем кыргызской диаспоры в Сургуте об оказании дополнительной помощи семье.