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Происшествия

Гостиницу «Иссык-Куль» продолжают обворовывать. Теперь крадут алюминий

В Бишкеке задержали подозреваемых в краже алюминия с территории гостиницы «Иссык-Куль». Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемых в краже алюминия

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По ее данным, сегодня в 11.20 сотрудники УПСМ патрулировали проспект Чингиза Айтматова и увидели, как с территории гостиницы выехала автомашина Hyundai Porter.

Установлено, что водитель незаконно вывозил алюминий для продажи.

Мужчину доставили в УВД Ленинского района для дальнейшего разбирательства.

Напомним, 3 марта стало известно о том, что в бывшей правительственной гостинице неизвестные демонтировали почти все окна. Ни в ФУГИ, ни в управделами президента 24.kg так и не смогли прокомментировать произошедшее. Позже по факту кражи окон возбудили уголовное дело. Подозреваемых нашли.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186137/
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