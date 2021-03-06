В прокуратуре Джети-Огуза рассказали о профилактике насилия в отношении детей

За 12 месяцев 2020 года на территории Джети-Огузского района зарегистрировали 95 преступлений и проступков в отношении несовершеннолетних. Об этом 24.kg сообщили в надзорном органе.

В прошлом году в районе зарегистрировали 11 преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы детей. За январь и февраль 2021 года в отношении несовершеннолетних совершено восемь преступлений и пять проступков.

«Есть факт, когда 12-летнюю девочку пытался изнасиловать 33-летний житель района. Сейчас уголовное дело передано в суд и находится на стадии рассмотрения», — сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что сотрудники прокуратуры регулярно проводят встречи с учениками средних школ района по вопросам обеспечения защиты их прав и интересов. Кроме того, прокуроры проводят профилактику насилия и жестокого обращения в отношении детей.

«Ученикам регулярно рассказывают о телефонах соответствующих служб и круглосуточного детского телефона доверия 111. В каждой образовательной организации установлены ящики анонимной почты и стенды с телефонами доверия, проводится анонимное анкетирование учащихся средних школ. Районной милиции поручено тщательно расследовать факты насилия в отношении детей и привлекать виновных лиц к ответственности», — рассказали в прокуратуре.