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Происшествия

На Джеруе произошла драка между жителями и работником месторождения

На месторождении Джеруй произошла массовая драка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По их данным, вчера несколько местных жителей подрались с представителями компании ОсОО «Альянс Алтын». В результате пострадал один человек.

Представители компании подтвердили 24.kg, что инцидент произошел. Потасовку устроили два человека. «Это случилось где-то в селе за пределами территории и зоны ответственности компании. Причину надо узнать у правоохранительных органов», — отметили в «Альянс Алтыне».

В УВД Таласской области рассказали, что сообщение записано в информационном электронном журнале ОВД. Однако заявлений по поводу драки не поступало. Органы внутренних дел начали проверку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185520/
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