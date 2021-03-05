В Бишкеке объявили в розыск активного члена запрещенного «Хизб ут-Тахрира»

Сотрудники службы криминальной милиции Ленинского РУВД Бишкека разыскивают активного члена запрещенной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

Согласно материалам уголовного дела, уроженец Баткенской области П.А.Г., 1988 года рождения, в последнее время проживал в жилмассиве «Арча-Бешик». Осенью 2020 года в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

В настоящее время, по данным борцов с экстремизмом МВД, число кыргызстанцев, причастных к экстремистской организации, превышает больше полутора тысяч человек.