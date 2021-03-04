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Происшествия

Мужчина, прикрываясь знакомством с главой ГКНБ, обещал трудоустроить человека

ГКНБ по подозрению в мошенничестве задержал мужчину. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что А.Б.И. пойман с поличным при получении 50 тысяч сомов.

«Задержанный, прикрываясь знакомством с близкими родственниками председателя ГКНБ и президента, обещал за $15 тысяч решить вопрос назначения на руководящие должности в госорганах гражданину А.Б.А. В качестве аванса он получил от заявителя $1 тысячу. Подозреваемый водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сказали в госкомитете.

В ГКНБ напоминают гражданам о том, что лица, обещающие трудоустроить на различные должности в государственных органах, прикрываясь связями с высшим руководством республики, являются мошенниками.

Об аналогичных фактах ГКНБ просит сообщать по телефонам доверия: 0312660020, 0312660475.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185495/
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