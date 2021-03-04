В Бишкеке мужчина выпрыгнул из машины после того, как его избили и ограбили

В Бишкеке задержаны двое подозреваемых в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился гражданин С.Ф. Он просил принять меры в отношении двух неизвестных лиц, которые на улице Толстого, применив физическую силу, украли у него 92 тысячи сомов и мобильный телефон.

«Мужчина находился в машине «Хонда Фит», вместе с ним были двое парней. Пострадавшего стали бить, после чего он выпрыгнул из машины. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Грабеж» УК КР. Оперативниками были установлены и задержаны подозреваемые, 22-летний Б.Д. и 17-летний А.М. Задержанный Б.Д. водворен в СИЗО Бишкека, а второй в связи с тем, что он несовершеннолетний, отпущен под обязательство о явке», — сообщили в УВД.