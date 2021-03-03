В Оренбург из Кыргызстана пытались незаконно провезти ядовитый рис

В Оренбургскую область из Кыргызстана дважды пытались незаконным путем провезти рис. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Две партии риса (общей массой 220 килограммов) перевозились автотранспортом в полипропиленовых мешках из-под муки и сахара и предназначались для реализации в Москве.

В ходе фитосанитарного контроля поднадзорной продукции установлено отсутствие маркировок и документов страны-экспортера, удостоверяющих соответствие качества и безопасности ввозимой продукции (декларации о соответствии).

Согласно протоколам испытаний Оренбургского референтного центра Россельхознадзора, партии риса не соответствовали по содержанию охратоксина А. Это ядовитое вещество, вырабатываемое широко распространенными плесневыми грибами рода Penicillium и Aspergillus.

Рис в полном объеме уничтожен механическим способом на полигоне.