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Происшествия

Юрист Базар-Коргонского РЭС вымогал у местного жителя 50 тысяч сомов

По факту незаконного получения вознаграждения задержан юрист Базар-Коргонского РЭС. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, АКС в рамках материалов досудебного производства по статье 238 (незаконное получение вознаграждения служащим) УК КР совместно с ГСБЭП в Джалал-Абадской области задержан при получении части вымогаемых денег А.Н.К.

Установлено, что задержанный вымогал у местного жителя 50 тысяч сомов, основную часть которых он получил ранее за положительное решение вопроса по штрафу.

В настоящее время факт расследуется по подследственности ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185167/
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