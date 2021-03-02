Юрист Базар-Коргонского РЭС вымогал у местного жителя 50 тысяч сомов

По факту незаконного получения вознаграждения задержан юрист Базар-Коргонского РЭС. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, АКС в рамках материалов досудебного производства по статье 238 (незаконное получение вознаграждения служащим) УК КР совместно с ГСБЭП в Джалал-Абадской области задержан при получении части вымогаемых денег А.Н.К.

Установлено, что задержанный вымогал у местного жителя 50 тысяч сомов, основную часть которых он получил ранее за положительное решение вопроса по штрафу.

В настоящее время факт расследуется по подследственности ГСБЭП.