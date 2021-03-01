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Происшествия

В Бишкеке легковой автомобиль сбил работницу «Тазалыка». Виновник скрылся

В Бишкеке легковой автомобиль сбил работницу «Тазалыка». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

По ее данным, инцидент произошел 24 февраля примерно в 6.30 на пересечении улиц Каралаева и Донецкой, где Мадина Токобаева и ее мать Жылдыз Орозалиева подметали проезжую часть.

«По словам матери, она находилась примерно в 50 метрах от дочери и услышала звук удара, будто машина переехала пластмассовую бутылку и на скорости уехала вверх по улице Каралаева. Потом она поняла, что машина сбила ее дочь. Рядом больше никого не было. В этот момент мимо проезжал автомобиль, который остановился, и водитель вызвал скорую помощь и милицию. Мадина пришла в себя в машине скорой помощи. Сейчас она находится в БНИЦТиО, у нее перелом ноги, сотрясение мозга, перелом левой лицевой части, гематома глаза, ушибы», — рассказали редакции.

Спустя три дня после ДТП в больницу пришел родственник виновного, частично оплатил лечение Мадины Токобаевой. Сам виновник аварии не объявился, им оказался 17-летний парень. По словам Жылдыз Орозалиевой, его не могут найти сами родственники. Материальная помощь со стороны МП «Тазалык» оказана. Сотрудники предприятия также готовят документы для оказания страховой помощи.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184942/
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