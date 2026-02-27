В Бишкеке «Тазалык» вывез из квартиры целый КамАЗ мусора

В Бишкеке сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» вывезли из одной из квартир многоэтажного дома целый КамАЗ мусора. Об этом сообщили в коммунальной службе.

Обращение поступило от соседей, которые жаловались на сильный запах и нарушение санитарных условий. При осмотре в квартире обнаружили накопленные бытовые отходы, упаковки, старые вещи и грязь, занимавшие значительную часть жилой площади. Коммунальщики работали несколько часов, вручную вынося мусор и загружая его в спецтехнику. Владельцу жилья выдано предписание о необходимости соблюдения санитарных норм.

В мэрии подчеркнули, что при повторном нарушении будет применена административная ответственность.