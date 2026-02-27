10:45
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке «Тазалык» вывез из квартиры целый КамАЗ мусора

В Бишкеке сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» вывезли из одной из квартир многоэтажного дома целый КамАЗ мусора. Об этом сообщили в коммунальной службе.

Обращение поступило от соседей, которые жаловались на сильный запах и нарушение санитарных условий. При осмотре в квартире обнаружили накопленные бытовые отходы, упаковки, старые вещи и грязь, занимавшие значительную часть жилой площади. Коммунальщики работали несколько часов, вручную вынося мусор и загружая его в спецтехнику. Владельцу жилья выдано предписание о необходимости соблюдения санитарных норм.

В мэрии подчеркнули, что при повторном нарушении будет применена административная ответственность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363795/
просмотров: 813
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за мусор и порчу объектов хотят наказывать общественными работами
Отстрел или стерилизация: почему не решается проблема бездомных собак в Бишкеке
Эколог попросил прозрачности по вопросу выбросов мусоросжигающего завода
Абонентская база МП «Тазалык» увеличилась и составляет более миллиона человек
Будни «Тазалыка»: иностранцы на сборе мусора и дворники в мобильном приложении
В Бишкеке по камерам оштрафовали за выброс мусора на 17 тысяч сомов
Видео с жестоким отстрелом собак в Бишкеке вызвало общественный резонанс
После аламан улака в Узгене поле оказалось завалено мусором
В Кыргызстане продолжается работа по сокращению стихийных свалок
Сотрудники «Тазалыка» опровергли жалобы бишкекчан на нехватку техники
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
27 февраля, пятница
10:44
Самоподжог. Дети умершей находятся на попечении тети, решается вопрос опеки Самоподжог. Дети умершей находятся на попечении тети, р...
10:40
Спорткомплекс за 363 миллиона сомов построят в санатории «Кыргызское взморье»
10:31
Как менялся уровень воды в озере Иссык-Куль, показал глава НАН КР
10:24
В Кыргызстане стартовал областной этап республиканской олимпиады школьников
10:23
В 2025 году из США впервые с 1930-го уехали больше американцев, чем приехали