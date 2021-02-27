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Происшествия

В Кара-Суйском районе по горячим следам задержали убийц

В Кара-Суйском районе разбойники-убийцы задержаны по горячим следам. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По ее данным, в 7.13 в РОВД Кара-Суйского района поступила информация, что около 6.40 в Кара-Суйскую районную больницу доставлена местная жительница, 55-летняя Т.У. ​​с ранениями на теле от острого предмета. Через три часа она скончалась.

Милиционеры выяснили, что около пяти часов утра двое неизвестных граждан в масках проникли в дом на одной из улиц города Кара-Суу. Они ударили спящую хозяйку палкой по голове и ножом в живот, после чего вывезли из комнаты железный сейф и скрылись с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 (Убийство) УК КР.

Сотрудники службы криминальной милиции ОВД Кара-Суйского района по подозрению в совершении преступления задержали двух жителей Кара-Суу А.у.А. и К.А. В ходе следственных мероприятий в доме одного из подозреваемых обнаружены металлический сейф, нож, деревянная палка и маска для лица.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184882/
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