В городе Ош 38-летний мужчина под видом продажи домов забирал у людей миллионы

В Оше задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в УВД города.

По его данным, в милицию обратился местный житель, 1977 года рождения, и заявил, что гражданин Ш.Э. под предлогом продажи дома забрал у него 5 миллионов 228 тысяч сомов и исчез. При этом Ш.Э. оставил заявителю документы на жилище.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 204 «Мошенничество» и начато досудебное производство.

Подозреваемый Ш.Э., 1983 года рождения, задержан 18 февраля. В милицию на него были написаны 11 подобных жалоб по мошенничеству.

Решением суда подозреваемый водворен в следственный изолятор на два месяца.