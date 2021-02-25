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Происшествия

Цифра дня. 299 нарушений в госзакупках нашла за год прокуратура Чуйской области

Прокуратура Чуйской области за минувший год выявила 299 нарушений в госзакупках, проведенных местными органами власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За 12 месяцев 2020 года органами прокуратуры Чуйской области проведена 131 проверка, по результатам которой выявлено 299 нарушений. В целях устранения нарушений было внесено 188 актов прокурорского реагирования, по которым 129 лиц понесли дисциплинарные наказания. В доход государства возмещено 7 миллионов 108 тысяч 404 сома», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что по 23 фактам возбуждены уголовные дела. Анализ прокуратуры показал, что зачастую чиновниками в тендерах неправильно присуждаются победы по конкурсам и необоснованно отклоняются конкурсные заявки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184576/
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