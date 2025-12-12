Водопровод в столичном жилмассиве «Биримдик Кут» отремонтируют: объявлен тендер

Водопровод в столичном жилмассиве «Биримдик Кут» отремонтируют. Управление капитального строительства мэрии Бишкека объявило тендер на реабилитацию водопроводной сети в селе Лебединовка, сообщается на портале госзакупок.

Уточняется, что сумма контракта составляет 73,6 миллиона сомов.

Проект предусматривает второй этап восстановительных работ системы водоснабжения. Победитель тендера должен будет провести строительно-монтажные работы в строгом соответствии с графиком.

Для участия в конкурсе компании обязаны внести гарантийное обеспечение в размере 2 процентов от суммы предложения. Финансирование будет осуществляться за счет капитальных вложений.

Заявки принимаются до 24 декабря 2025 года. Отбор проводится неограниченным двухпакетным методом.