Закупки без тендера. Депутаты приняли законопроект сразу в трех чтениях

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании сразу в трех чтениях приняли поправки в Закон «О государственных закупках».

Согласно предлагаемому Министерством экономики и коммерции документу, нормы, описанные в действующем законе, не будут распространяться на закупки, связанные:

с организацией и проведением за счет средств республиканского и местного бюджетов международных мероприятий на государственном уровне с участием президента, торага ЖК, председателя кабинета министров;

с обеспечением визитов глав иностранных государств, правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских и правительственных делегаций, делегаций иностранных государств.

Отмечается, что выполнение таких закупок осуществляется путем заключения гражданско-правовой сделки между заказчиком и исполнителем.

Законопроектом вводится понятие «государственный заказ», по которому товары, работы и услуги покупаются также без соблюдения норм, описанных в Законе «О госзакупках».

Согласно документу, государственным заданием является заказ за счет средств республиканского и местного бюджетов юридическим лицам с участием государства в уставном капитале для выполнения приоритетных государственных задач, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности или социально-культурного развития государства.

При этом исполнитель может передавать государственное задание субподрядчику, но не более 50 процентов от суммы бюджетных средств.

К государственным заданиям могут быть отнесены заказы:

в областях культуры и туристской деятельности, в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия;

в областях образования, науки и здравоохранения;

по организации и проведению мероприятий управлением делами президента и его подведомственными подразделениями;

по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию и развитию сети автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;

направленные на создание, увеличение, обновление, модернизацию основных фондов и развитие отраслей экономики;

по организации и проведению официальных мероприятий на государственном уровне на территории КР с участием президента, торага ЖК, председателя кабинета министров.

В ходе обсуждения депутат Дастан Бекешев выразил мнение, что коррупции может стать больше.

«Сейчас через госзакупки все видно, когда и как проводился тендер, кто и на каких условиях выиграл. А после принятия закона не будет видно этой информации. Тогда лучше закон назвать о «госзаданиях», а не «о госзакупках». Как субподрядчики будут договариваться с государственными компаниями? Вы же, по сути, предпринимательство убиваете, потому что все уйдет государственным компаниям», — считает он.

По итогам обсуждения нардепы одобрили законопроект сразу в трех чтениях.