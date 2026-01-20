Кабмин утвердил новые правила закупок для госпредприятий: что изменится

Кабинет министров Кыргызстана утвердил изменения в постановление № 301 от 2022 года, регламентирующее порядок закупок для государственных и муниципальных предприятий и компаний, где государству принадлежит 50 процентов и более уставного капитала.

Поправки направлены на упрощение и оптимизацию закупочных процедур, повышение прозрачности и снижение административных барьеров для госкомпаний. Документ расширяет перечень исключений, уточняет требования к конкурсным процедурам и вводит обновленные пороги для «наиболее простых закупок»:

для государственных и муниципальных предприятий — от 50 тысяч сомов;

для госпредприятий и их дочерних обществ с долей государства более 50 процентов — от 500 тысяч.

Уточнены правила заключения рамочных соглашений, работы через внутренние реестры поставщиков, требования к техническим спецификациям и порядок формирования годовых планов закупок.

Постановление вводит нормы, позволяющие учитывать международные финансовые институты как источники финансирования закупок, расширяет перечень услуг, не требующих отдельной конкурсной процедуры (банковские услуги, услуги платежных систем, агентские соглашения и другое).

Кроме того, документ усиливает требования к открытости закупок: заказчики должны размещать сведения в системе в установленные сроки, а механизм обжалования теперь привязан к внутреннему аудиту организаций.

Новое постановление вступит в силу через десять дней.