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Происшествия

Обманул на 830 тысяч сомов. Подозреваемого в мошенничестве задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

УВД Октябрьского района столицы
Фото УВД Октябрьского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве

По его данным, 11 августа 2020 года в милицию обратился житель Бишкека и рассказал, что некий мужчина в феврале 2019-го обещал привезти ели с юга страны для продажи, взял 750 тысяч сомов и $1 тысячу, затем скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Сотрудники милиции задержали 42-летнего подозреваемого и водворили в ИВС. Следствие устанавливает причастность задержанного к аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184561/
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