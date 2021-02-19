В Якутии осудили кыргызстанку за незаконную легализацию иностранцев. Об этом сообщают российские СМИ. Она получила три года условно.

По их данным, на такой же срок осудили и уроженца Алданского района. Вместе они предлагали услуги по легализации иностранцам, незаконно находящимся на территории РФ.

«Указанные лица за денежное вознаграждение оформляли поддельные документы, которые впоследствии представлялись иностранцами в миграционную службу и являлись основанием для продления срока пребывания в стране», — отмечается в сообщении.

Якутгорсуд признал злоумышленников виновными по статье 322.1 «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору» УК РФ. Приговор суда вступил в законную силу.