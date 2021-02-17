Злоумышленники обманом вывезли 170 тонн угля с Кара-Кече. Один из них член ОПГ

В Нарынской области задержали двух мужчин, которые в 2018 году обманом вывезли 170 тонн угля с месторождения Кара-Кече и не заплатили. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в январе этого года в милицию обратился предприниматель и рассказал, что три года назад несколько человек загрузили сырье стоимостью несколько сотен тысяч сомов, обещали расплатиться позже и пропали. Факт зарегистрировали в ЕРПП.

Правоохранители задержали двух подозреваемых Ч.Р. и М.С. Один из них состоит на оперативном учете МВД как член одной из организованных преступных группировок.