В Бишкеке задержан вор, два года назад угнавший машину

Оперативники службы криминальной милиции задержали в Бишкеке 26-летнего кыргызстанца, разыскиваемого за угон автомашины, который он совершил два года назад. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фото пресс-службы МВД. Подозреваемый в автоугоне

«В июне 2019 года в городе Кара-Куле Джалал-Абадской области неизвестные лица угнали припаркованную возле дома местного жителя автомашину «Субару Легаси» белого цвета. Как выяснилось, иномарка недавно была пригнана с Грузии, и на автомобиле еще были установлены транзитные номерные знаки. Нанесенный владельцу ущерб составил 586 тысяч сомов. В декабре того же года оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Он был объявлен в розыск», — сообщили в ведомстве.

Накануне оперативникам удалось выйти на след разыскиваемого. Он был задержан в Бишкеке в жилмассиве «Кок-Жар» на улице Шоокум. Отмечается, что подозреваемый числится на спецучете МВД как член ОПГ. Угнанный автомобиль до сих пор не найден. Ведется следствие.