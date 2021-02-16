Угрожал ножом 11-летней девочке. В Каинды задержан подозреваемый в разбое

В Панфиловском районе милиция задержала подозреваемого в разбое. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 11 февраля примерно в 14.00 в Каинды неизвестный в медицинской маске проник в дом, где находились четверо несовершеннолетних детей. Злоумышленник, угрожая ножом 11-летней девочке, потребовал показать, где хранятся деньги и ценные вещи. В одной из комнат он нашел кошелек, забрал деньги и скрылся.

Уточняется, что взрослых дома не было.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, начато досудебное расследование по признакам преступления по статье 202 (разбой) УК КР.

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний Г.А. Он водворен в ИВС.

Расследование продолжается.