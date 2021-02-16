11:07
USD 84.46
EUR 102.54
RUB 1.15
Происшествия

Угрожал ножом 11-летней девочке. В Каинды задержан подозреваемый в разбое

В Панфиловском районе милиция задержала подозреваемого в разбое. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 11 февраля примерно в 14.00 в Каинды неизвестный в медицинской маске проник в дом, где находились четверо несовершеннолетних детей. Злоумышленник, угрожая ножом 11-летней девочке, потребовал показать, где хранятся деньги и ценные вещи. В одной из комнат он нашел кошелек, забрал деньги и скрылся.

Уточняется, что взрослых дома не было.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, начато досудебное расследование по признакам преступления по статье 202 (разбой) УК КР.

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний Г.А. Он водворен в ИВС.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183577/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан один из подозреваемых в разбойном нападении на семью в Бишкеке
В Бишкеке инспекторы патрульной милиции задержали подозреваемых в разбое
В Аламединском районе мужчина ранил таксиста и угнал его автомобиль
В Бишкеке обезврежена банда грабителей, совершивших налет на квартиру
В Оше четверо узбекистанцев избили продавца магазина и украли мобильные телефоны
Связали женщину и украли 100 тысяч сомов. Подозреваемых в разбое задержали
Задержан 33-летний житель Ошской области, напавший на таксиста
На трассе Талас — Бишкек оставленную на обочине машину разбили и обокрали
В Кара-Суу неизвестные украли у бизнесмена $100 тысяч и ранили его сына
В Кара-Суйском районе задержана банда, ограбившая гражданина России
Популярные новости
В&nbsp;отношении ДУМК возбуждено еще одно уголовное дело. ГСБЭП проводит проверку В отношении ДУМК возбуждено еще одно уголовное дело. ГСБЭП проводит проверку
Суд по&nbsp;делу Матраимова. Как прокурор связан с&nbsp;таможней и&nbsp;&laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; Суд по делу Матраимова. Как прокурор связан с таможней и «Мекеним Кыргызстан»
При получении взятки в&nbsp;100 тысяч сомов задержан глава ОАО &laquo;Кыргызалтын&raquo; При получении взятки в 100 тысяч сомов задержан глава ОАО «Кыргызалтын»
Миллионы убытков. ГСБЭП выявила коррупционную схему в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;Караван&raquo; Миллионы убытков. ГСБЭП выявила коррупционную схему в ТЦ «Караван»
Бизнес
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Оператор&nbsp;О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;строительство сети 4G&nbsp;LTE Оператор О! продолжает активно инвестировать в строительство сети 4G LTE
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в&nbsp;2021 году Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
Любимые товары в&nbsp;вашем смартфоне: &laquo;Народный&raquo; дарит реальные скидки Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки
16 февраля, вторник
11:01
В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подо...
10:55
Мусулман Джоломанов завоевал серебряную медаль на Открытом чемпионате Украины
10:48
В Нарыне сотрудник Счетной палаты вымогал взятку у главы сельского округа
10:47
Угрожал ножом 11-летней девочке. В Каинды задержан подозреваемый в разбое
10:46
Акин Токталиев намерен подать в суд на президента Садыра Жапарова