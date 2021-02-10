Финпол передал в суд 28 уголовных дел по факту коррупции в Минтрансе

Финансовая полиция завершила расследование и передала в суд 28 уголовных дел по фактам коррупции в Министерстве транспорта и дорог. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«Финансовой полицией была выявлена коррупционная схема, действовавшая с 1 декабря 2018-го по 20 марта 2020 года и выраженная в преднамеренном изменении данных об автомашинах, пересекающих КПП «Сосновка» и «Кара-Куль». Сотрудники должны были принимать оплату по установленным тарифам для отечественного, иностранного и большегрузного транспорта. Однако под покровительством руководящих лиц Минтранса вносили некорректные изменения в систему, тем самым присваивая деньги. Согласно акту Счетной палаты ущерб государственному бюджету от указанных коррупционных действий составил около 20 миллионов сомов, который силами Финансовой полиции практически полностью возмещен», — сообщили в ведомстве.

Фото пресс-службы ГСБЭП

Отметим, что ранее в рамках расследования этих уголовных дел были задержаны статс-секретарь Министерства транспорта и дорог Эрмек Мамыркалиев и генеральный директор государственной дирекции автомобильной дороги Бишкек — Ош. Всего под следствием находилось больше 30 чиновников.