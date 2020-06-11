Финполиция задержала генерального директора государственной дирекции автомобильной дороги Бишкек — Ош, а также начальников тоннельных постов «Сосновка» и «Кара-Куль». Об этом сообщили в ГСБЭП.

По данным ведомства, их подозревают в организации масштабной коррупционной схемы в подразделениях дирекции.

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«По подозрению в коррупции задержали 12 ответственных работников структурных подразделений Министерства транспорта и дорог. Предварительный ущерб составляет более 20 миллионов сомов. Следствие устанавливает причастность высших должностных лиц Минтранса, органов местного самоуправления и других ведомств к коррупционным схемам», — отметили в ГСБЭП.