В Бишкеке двое неизвестных обокрали несовершеннолетнюю девочку. Их задержали

В Бишкеке милиционеры задержали 26-летнего и 28-летнего мужчин, подозреваемых в краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По ее информации, 1 декабря 2020 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась женщина с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 30 ноября 2020-го примерно в 18.00 украли телефон у ее несовершеннолетней дочери.

«В общественном транспорте неизвестные украли телефон у несовершеннолетней, после чего скрылись в неизвестном направлении. Также 3 января 2021 года в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 2 января 2021-го примерно в 19.00 в одном из торговых центров по проспекту Чуй украли товары на сумму 14 тысяч сомов и скрылись», — сообщили в пресс-службе.

Следствие продолжается. Задержанных проверяют на возможную причастность к другим фактам преступлений.