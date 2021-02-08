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Происшествия

Мужчина пытался перебросить наркотик на территорию колонии в селе Беловодском

В селе Беловодском задержан 23-летний житель одного из сел Кадамджайского района, который подозревается в перебросе наркотиков на территорию колонии. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, между постами обнаружены свертки с 1,64 килограмма марихуаны.

Подозреваемый попытался скрыться, но далеко убежать ему не удалось.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, ОВД Московского района проводит досудебное расследование.

В МВД напомнили, что доставка наркотиков в исправительное учреждение квалифицируется как сбыт и является одним из опасных уголовно-наказуемых деяний.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182705/
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