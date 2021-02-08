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В Чуйской области задержан исламист-вербовщик. Он уже был судим у себя на родине

В Чуйской области задержан вербовщик Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. Он уже был судим у себя на родине. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

«Сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Чуйской области была получена оперативная информация о том, что в Аламединском районе неизвестный распространяет идеологию запрещенной в Кыргызстане религиозной экстремистской организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. 5 февраля в одном из домов в Бишкеке оперативники задержали 44-летнего уроженца Узбекистана. Установлено, что он публиковал в социальных сетях материалы запрещенной религиозной экстремистской организации», — сообщили в ГУВД Чуйской области.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержанный 44-летний уроженец Узбекистана

Отмечается, что задержанный признал свою вину. Выяснилось также, что у себя на родине он был судим. Суд взял его под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182629/
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