Двойное убийство на Иссык-Куле. Подозреваемый задержан в Бишкеке

Подозреваемый в совершении двойного убийства на Иссык-Куле задержан в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Разыскиваемый 26-летний Ж.А. был задержан сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Иссык-Кульской области и ОВД Иссык-Кульского района. Он доставлен в ОВД Иссык-Кульского района. Ведется следствие», — сообщили в министерстве.

Фото пресс-службы МВД. Подозреваемый в убийстве

Напомним, 1 февраля в селе Кашат Иссык-Кульского района в одном из частных домов были найдены убитыми 54-летняя женщина и ее 29-летний сын. Милиции удалось установить личность подозреваемого. Велась работа по его поиску и задержанию.