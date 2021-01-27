Пассажирку маршрутки в Бишкеке ограбили на $40 тысяч. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении пассажирки маршрутного такси. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении пассажирки маршрутного такси

По ее данным, накануне в 18.08 в милицию поступило сообщение о том, что у женщины в общественном транспорте на пересечении улиц 7 Апреля и Ахунбаева украли сумку, в которой находилось $40 тысяч и сотовый телефон Redmi 9.

Сотрудники УПСМ задержали 37-летнего подозреваемого и доставили в УВД Октябрьского района Бишкека. Факт зарегистрировали в ЕРПП.