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Происшествия

Пассажирку маршрутки в Бишкеке ограбили на $40 тысяч. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении пассажирки маршрутного такси. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении пассажирки маршрутного такси

По ее данным, накануне в 18.08 в милицию поступило сообщение о том, что у женщины в общественном транспорте на пересечении улиц 7 Апреля и Ахунбаева украли сумку, в которой находилось $40 тысяч и сотовый телефон Redmi 9.

Сотрудники УПСМ задержали 37-летнего подозреваемого и доставили в УВД Октябрьского района Бишкека. Факт зарегистрировали в ЕРПП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181278/
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