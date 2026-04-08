На улице Суеркулова сбили пенсионерку, дело не расследуют уже месяц

В Бишкеке во дворе дома № 7 на улице Суеркулова 4 марта в 14.10 произошел наезд на 75-летнюю Валентину Забуго, которая является инвалидом. Об этом сообщили родственники пострадавшей.

По их словам, автомобиль удалось установить по записям камер видеонаблюдения. Предположительно за рулем находился таксист, который заехал во двор, где часто играют дети.

Родственники отметили, что 7 марта сотрудники УПСМ приняли заявление, однако с тех пор продвижения по делу нет. По их утверждению, материалы ДТП до сих пор не переданы участковому, который должен заниматься расследованием.

«Мы неоднократно звонили, но ответа нет. Такое впечатление, что вопрос просто затягивается», — сообщили родные пострадавшей.

Также уточняется, что состояние Валентины Забуго остается тяжелым, она чувствует себя плохо.

Официальных комментариев от УПСМ по данному факту на момент публикации не поступало.