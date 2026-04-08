16:44
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Происшествия

На улице Суеркулова сбили пенсионерку, дело не расследуют уже месяц

В Бишкеке во дворе дома № 7 на улице Суеркулова 4 марта в 14.10 произошел наезд на 75-летнюю Валентину Забуго, которая является инвалидом. Об этом сообщили родственники пострадавшей.

По их словам, автомобиль удалось установить по записям камер видеонаблюдения. Предположительно за рулем находился таксист, который заехал во двор, где часто играют дети.

Родственники отметили, что 7 марта сотрудники УПСМ приняли заявление, однако с тех пор продвижения по делу нет. По их утверждению, материалы ДТП до сих пор не переданы участковому, который должен заниматься расследованием.

«Мы неоднократно звонили, но ответа нет. Такое впечатление, что вопрос просто затягивается», — сообщили родные пострадавшей.

Также уточняется, что состояние Валентины Забуго остается тяжелым, она чувствует себя плохо.

Официальных комментариев от УПСМ по данному факту на момент публикации не поступало.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/369511/
просмотров: 720
Версия для печати
8 апреля, среда
16:42
«Дело 75»: суд оставил политолога Бакыта Жумагулова под стражей до 10 июня «Дело 75»: суд оставил политолога Бакыта Жумагулова под...
16:35
Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
16:31
Дело о гибели женщины и ребенка в Бишкеке взял под личный контроль глава МВД
16:08
Развязку на бульваре Молодой Гвардии в Бишкеке планируют завершить до конца года
15:56
Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков