В ГУВД Чуйской области рассказали, кого в Токмаке задерживал спецназ

В Токмаке сотрудники милиции при поддержке спецназа задержали 42-летнего жителя Чуйской области, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«Задержанный долгое время находился в розыске. 6 августа 2018 года он избил своего соседа. По факту нанесения тяжких телесных повреждений тогда было возбуждено уголовное дело. Однако, будучи подозреваемым, он скрылся от органов следствия. 25 января его удалось найти и задержать», — сообщили редакции.

Отметим, что снятое очевидцами видео задержания появилось накануне в социальных сетях.