Жителя Бишкека задержали во время кражи автомобильных колес

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже автомобильных колес и катализаторов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в краже автомобильных колес и катализаторов

По ее данным, сегодня в 06.10 в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Павлова сняли два передних колеса автомобиля Volkswagen Golf стоимостью 14 тысяч сомов.

Сотрудники УПСМ задержали 45-летнего подозреваемого на месте другого преступления, когда он пытался украсть колеса от Mercedes по улице Жумабека. Мужчину доставили в УВД Первомайского района. Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.