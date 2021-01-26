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Происшествия

Жителя Бишкека задержали во время кражи автомобильных колес

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже автомобильных колес и катализаторов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в краже автомобильных колес и катализаторов

По ее данным, сегодня в 06.10 в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Павлова сняли два передних колеса автомобиля Volkswagen Golf стоимостью 14 тысяч сомов.

Сотрудники УПСМ задержали 45-летнего подозреваемого на месте другого преступления, когда он пытался украсть колеса от Mercedes по улице Жумабека. Мужчину доставили в УВД Первомайского района. Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181250/
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