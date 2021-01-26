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Происшествия

Владельца кафе Nova в Бишкеке задержали по подозрению в мошенничестве

В Бишкеке владельца кафе Nova задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Уточняется, что 16 декабря в милицию с заявлением обратился бишкекчанин. По его словам, он пострадал от действий владельца кафе Nova, которое расположено по улице Ахунбаева. Ему предложили купить это заведение. Заявитель передал владельцу кафе свою двухкомнатную квартиру и две машины — Ford Mondeo, 2012 года выпуска, стоимостью 877 тысяч 800 сомов, и Mercedes-Benz Viano за 2 миллиона 310 тысяч сомов.

«Выяснилось, что ранее владелец кафе уже продал заведение другому покупателю. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. По подозрению в совершении этого преступления задержан и водворен в ИВС 36-летний К.Д.», — сообщили в УВД.

УВД Октябрьского района
Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержан владелец кафе Nova

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181221/
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