Мать зарезала сына. Подозреваемую в убийстве задержали

В Бишкеке задержали женщину, подозреваемую в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали женщину, подозреваемую в убийстве

По ее данным, вчера в 20.05 в милицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Каракумской мужчину ранили ножом. Сотрудники УПСМ установили, что 41-летнего жителя в результате ранения доставили в БНИЦТиО. Пострадавший скончался в больнице.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что пострадавший — сын подозреваемой. Они распивали спиртные напитки, между ними произошла ссора, в ходе которой женщина выхватила нож и ударила им сына.

62-летнюю подозреваемую задержали и доставили в УВД Первомайского района. Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР.