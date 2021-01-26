Мать зарезала сына. Подозреваемую в убийстве задержали

В Бишкеке задержали женщину, подозреваемую в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.
Из собственных источников 24.kg стало известно, что пострадавший — сын подозреваемой. Они распивали спиртные напитки, между ними произошла ссора, в ходе которой женщина выхватила нож и ударила им сына.
62-летнюю подозреваемую задержали и доставили в УВД Первомайского района. Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР.