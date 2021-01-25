Жертвами финансовой пирамиды стали 1 тысяча 300 человек. Ущерб почти $2 миллиона

Жертвы финансовой пирамиды жалуются на бездействие правоохранительных органов. Об этом 24.kg сообщил юрист Шердор Абдыкапаров.

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По его словам, 35-летняя женщина Э.Э. создала электронную биржу и запустила несколько сайтов.

«Число пострадавших — около 1 тысячи 300 человек. Они вложились от $1,3 тысячи до $13 тысяч. Это те, кто написал заявление, а есть и те, кого мы не знаем. Общая сумма мошенничества — около $2 миллионов. В ноябре 2020 года в УВД Свердловского района поступило несколько заявлений о мошенничестве на имя этой женщины, ее водворили в СИЗО Бишкека. Потом судьи Бишкекского горсуда отпустили ее под подписку о невыезде», — рассказал адвокат.

Шердор Абдыкапаров подчеркнул, что после ее освобождения в милицию поступило еще 15 заявлений, а следователи не провели очную ставку.

«Уважаемые сотрудники прокуратуры, что вы спите? В ЕРПП зарегистрировали шесть фактов, фото мошенницы и фото доверенностей прилагается. Пострадавшие от ее махинаций, позвоните по номеру 0702779277», — заключил он.