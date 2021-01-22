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Происшествия

Угрожал и угнал автомобиль. В Бишкеке задержали подозреваемого

В Бишкеке задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, сегодня в 4.30 в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Фатьянова и Толстого угнали Toyota Ist. Двадцатилетний заявитель рассказал, что некий мужчина 45-50 лет сел в машину, угрожал потерпевшему и скрылся.

Сотрудники УПСМ задержали 46-летнего подозреваемого и доставили в УВД Первомайского района для разбирательства. Факт зарегистрировали в ЕРПП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180928/
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