Угрожал и угнал автомобиль. В Бишкеке задержали подозреваемого

В Бишкеке задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, сегодня в 4.30 в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Фатьянова и Толстого угнали Toyota Ist. Двадцатилетний заявитель рассказал, что некий мужчина 45-50 лет сел в машину, угрожал потерпевшему и скрылся.

Сотрудники УПСМ задержали 46-летнего подозреваемого и доставили в УВД Первомайского района для разбирательства. Факт зарегистрировали в ЕРПП.