21:39, 22 января 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Угрожал и угнал автомобиль. В Бишкеке задержали подозреваемого
21:39, 22 января 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В Бишкеке задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.
По ее данным, сегодня в 4.30 в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Фатьянова и Толстого угнали Toyota Ist. Двадцатилетний заявитель рассказал, что некий мужчина 45-50 лет сел в машину, угрожал потерпевшему и скрылся.
Сотрудники УПСМ задержали 46-летнего подозреваемого и доставили в УВД Первомайского района для разбирательства. Факт зарегистрировали в ЕРПП.