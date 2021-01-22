В Бишкеке спасатели помогли высвободиться ребенку, застрявшему ногой в батарее

В Бишкеке спасатели МЧС помогли высвободиться ребенку, застрявшему ногой в батарее. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Происшествие случилось накануне, во второй половине дня в одной из квартир Ленинского района столицы. Пятилетняя девочка застряла ногой в радиаторе системы отопления. Прибывшие на место спасатели высвободили ее и осмотрели», — сообщили в МЧС.

Фото пресс-службы МЧС

В министерстве отметили, что жизни и здоровью ребенка сейчас ничто не угрожает. В ведомстве также призвали родителей быть более бдительными и не оставлять малолетних детей без присмотра.