14:21
USD 84.53
EUR 102.55
RUB 1.15
Происшествия

В Бишкеке спасатели помогли высвободиться ребенку, застрявшему ногой в батарее

В Бишкеке спасатели МЧС помогли высвободиться ребенку, застрявшему ногой в батарее. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Происшествие случилось накануне, во второй половине дня в одной из квартир Ленинского района столицы. Пятилетняя девочка застряла ногой в радиаторе системы отопления. Прибывшие на место спасатели высвободили ее и осмотрели», — сообщили в МЧС.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

В министерстве отметили, что жизни и здоровью ребенка сейчас ничто не угрожает. В ведомстве также призвали родителей быть более бдительными и не оставлять малолетних детей без присмотра.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180871/
просмотров: 683
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке загорелась машина. В МЧС сообщили подробности происшествия
При пожаре на автобазе «Ак-Жол» погиб мужчина
В одной из больниц Узгена произошел пожар. МЧС сообщило подробности
Тело пропавшего рыбака нашли в Джети-Огузском районе
В Сети появились кадры последствий взрыва, произошедшего сегодня в Караколе
В центре Каракола в точке быстрого питания произошел взрыв. Погибла девушка
Как вести себя при отравлении угарным газом. Советы от МЧС
В Кызыл-Кие в квартире обнаружили труп мужчины
Пожар в Бишкеке. Милиционеры вытащили из огня пострадавшего
Как не сжечь дом в новогодние праздники. Рекомендации Госэкотехинспекции
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан совладелец сети ресторанов &laquo;Нават&raquo; Сергей Острецов В Бишкеке задержан совладелец сети ресторанов «Нават» Сергей Острецов
Обогащение в&nbsp;$4&nbsp;миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальника управления Финпола Обогащение в $4 миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальника управления Финпола
В&nbsp;ГКНБ прокомментировали арест совладельца &laquo;Навата&raquo; Сергея Острецова В ГКНБ прокомментировали арест совладельца «Навата» Сергея Острецова
В&nbsp;Оше ограбили таксиста. В&nbsp;чехле телефона он&nbsp;хранил 500 тысяч сомов В Оше ограбили таксиста. В чехле телефона он хранил 500 тысяч сомов
Бизнес
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
Виртуальная накопительная карта&nbsp;&mdash; новый способ сделать покупки приятнее Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
Моментальные денежные переводы из&nbsp;СберБанк Онлайн на&nbsp;карты Dos CredoBank Моментальные денежные переводы из СберБанк Онлайн на карты Dos CredoBank
22 января, пятница
14:20
В Кыргызстане запустят отдельную справочную линию для жертв семейного насилия В Кыргызстане запустят отдельную справочную линию для ж...
14:18
Самара Каримова отказалась от должности директора музучилища в городе Ош
14:13
Перевод ТЭЦ на газ. «Газпром» готов дать скидку 25 процентов
14:06
ЮНИСЕФ, а не USAID. В Минздраве рассказали, кто закупит холодильники для вакцин
14:01
Правительство готовит переговорные позиции по переводу расчетов за газ в рубли