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В аэропорту «Манас» задержали контрабандные лекарства

В аэропорту «Манас» сотрудники таможни задержали партию контрабандных лекарств. Об этом 24.kg сообщили в ГТС.

Уточняется, что незадекларированный товар прибыл в Кыргызстан вчера из Турции.

«Лекарственные препараты прибыли на склад временного хранения. Сотрудники таможни выявили, что товар не был задекларирован. Всего выявлено более 30 килограммов лекарственных средств различных наименований, медицинские изделия и 27 пачек табака для кальяна. Факт зарегистрирован в журнале учета информации. Материалы дела переданы по подследственности», — сообщили в ГТС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180870/
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