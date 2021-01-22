Груз ценой 545 тысяч сомов. В Кыргызстан пытались ввезти контрабандные телефоны

Таможенники выявили партию контрабандных сотовых телефонов, которую в обход правил пытались ввезти в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

«Сотрудниками таможни «Баткен» в Баткенской области было остановлено транспортное средство «Мерседес Бенц 1223» под управлением гражданина Кыргызстана. При осмотре машины был обнаружен товар — мобильные телефоны в количестве 350 штук. Телефоны были ввезены из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС», — сообщили в таможне.

Оценочная стоимость незаконного товара составила 545 тысяч сомов. Факт был зарегистрирован в журнале учета информации ЕРПП. Материалы дела переданы по подследственности.