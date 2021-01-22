09:55
USD 84.53
EUR 102.55
RUB 1.15
Происшествия

Груз ценой 545 тысяч сомов. В Кыргызстан пытались ввезти контрабандные телефоны

Таможенники выявили партию контрабандных сотовых телефонов, которую в обход правил пытались ввезти в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

«Сотрудниками таможни «Баткен» в Баткенской области было остановлено транспортное средство «Мерседес Бенц 1223» под управлением гражданина Кыргызстана. При осмотре машины был обнаружен товар — мобильные телефоны в количестве 350 штук. Телефоны были ввезены из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС», — сообщили в таможне.

Оценочная стоимость незаконного товара составила 545 тысяч сомов. Факт был зарегистрирован в журнале учета информации ЕРПП. Материалы дела переданы по подследственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180809/
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
Контрабандные сигареты на полмиллиона сомов пытались завезти в Кыргызстан
Контрабанда в Баткенской области. В бюджет взыскали почти 6 миллионов сомов
Более 20 тонн винограда хотели незаконно провезти через границу
Минивэн с фальшивыми документами задержали на таможне
ГКНБ продолжает поиски своего бывшего зампреда
Водитель грузовика пытался незаконно провезти партию энергетиков в тайнике
Возбуждено уголовное дело по контрабанде на Юго-Западной таможне
Цифра дня. 397,2 миллиона сомов ущерба нанесла бюджету Кыргызстана контрабанда
В Оше задержали крупную партию контрабанды. Груз завезли из Узбекистана
Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева взяли под стражу
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан совладелец сети ресторанов &laquo;Нават&raquo; Сергей Острецов В Бишкеке задержан совладелец сети ресторанов «Нават» Сергей Острецов
Обогащение в&nbsp;$4&nbsp;миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальника управления Финпола Обогащение в $4 миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальника управления Финпола
В&nbsp;ГКНБ прокомментировали арест совладельца &laquo;Навата&raquo; Сергея Острецова В ГКНБ прокомментировали арест совладельца «Навата» Сергея Острецова
В&nbsp;Оше ограбили таксиста. В&nbsp;чехле телефона он&nbsp;хранил 500 тысяч сомов В Оше ограбили таксиста. В чехле телефона он хранил 500 тысяч сомов
Бизнес
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
Моментальные денежные переводы из&nbsp;СберБанк Онлайн на&nbsp;карты Dos CredoBank Моментальные денежные переводы из СберБанк Онлайн на карты Dos CredoBank
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
22 января, пятница
09:48
Груз ценой 545 тысяч сомов. В Кыргызстан пытались ввезти контрабандные телефоны Груз ценой 545 тысяч сомов. В Кыргызстан пытались ввезт...
09:47
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 января
09:46
В Бишкеке сгорело кафе «Пур-Пур»
09:38
COVID-19 в мире. Заразились более 97,4 миллиона, умерли более 2 миллионов
09:36
Во время пандемии реорганизовать систему здравоохранения нельзя