В Бишкеке загорелась машина. В МЧС сообщили подробности происшествия

В Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева загорелась легковая машина. В Сети появилось видео с места происшествия, снятое очевидцами. В пресс-службе МЧС 24.kg подтвердили эту информацию.

«Информация о возгорании поступила к нам в 16.36. Был привлечен один пожарный расчет. В 16.56 машину полностью потушили. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются», — уточнили в министерстве.

В МЧС также призвали автовладельцев быть более внимательными к возможным техническим неисправностям авто и по возможности проходить техосмотр транспорта, так как даже незначительные неисправности могут послужить причиной серьезного происшествия.