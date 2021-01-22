Сбил человека и скрылся. В Бишкеке задержали водителя Volkswagen

В Бишкеке задержали водителя авто, сбившего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, 19 января в 04.50 на пересечении улиц Курманджан Датки и Фрунзе водитель на неустановленной автомашине сбил 38-летнюю бишкекчанку и скрылся. В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу с телесными повреждениями.

Сотрудники УПСМ задержали 26-летнего водителя Volkswagen Vento и отвезли в ГУВД Бишкека для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрировали в ЕРПП.