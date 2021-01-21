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Происшествия

Кыргызстанка обвинила охранников посольства КР в Москве в избиении

Женщина обвинила охранников посольства Кыргызстана в Москве в избиении. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным издания, кыргызстанка пришла в диппредставительство, чтобы поменять паспорт. Однако у нее произошел конфликт с охраной, который перешел в потасовку.

По предварительной информации, 33-летняя женщина пыталась пройти в здание посольства, чтобы заменить просроченный документ, предъявила сотрудникам СБ справку. Однако разговор постепенно перерос в перепалку. Со слов пострадавшей, охранники вытолкали ее на улицу, у женщины повреждена голова.

Охрана утверждает, что посетительница неоднократно приходила в посольство Кыргызстана и каждый раз вела себя агрессивно. Обстоятельства происшествия выясняют.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180723/
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