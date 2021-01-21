Сбил человека и скрылся. В Бишкеке задержали водителя Toyota

В Бишкеке задержали водителя авто, сбившего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, 12 января примерно в 16.00 на пересечении улиц Байтика Баатыра и Абдымомунова водитель на неустановленной автомашине сбил горожанина и скрылся с места ДТП. В результате аварии пострадал 33-летний мужчина, его доставили в больницу.

Сотрудники УПСМ задержали 47-летнего водителя Toyota Previa и доставили в ГУВД Бишкека для разбирательства. Факт зарегистрировали в ЕРПП.