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Происшествия

Сбил человека и скрылся. В Бишкеке задержали водителя Toyota

В Бишкеке задержали водителя авто, сбившего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, 12 января примерно в 16.00 на пересечении улиц Байтика Баатыра и Абдымомунова водитель на неустановленной автомашине сбил горожанина и скрылся с места ДТП. В результате аварии пострадал 33-летний мужчина, его доставили в больницу.

Сотрудники УПСМ задержали 47-летнего водителя Toyota Previa и доставили в ГУВД Бишкека для разбирательства. Факт зарегистрировали в ЕРПП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180634/
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