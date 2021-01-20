В ГКНБ прокомментировали арест совладельца «Навата» Сергея Острецова

В ГКНБ прокомментировали информацию о задержании совладельца и финансового директора сети ресторанов «Нават» Сергея Острецова. Подробности сообщил пресс-центр ведомства.

«ГКНБ в рамках досудебного производства расследует факты ведения незаконной банковской деятельности под видом сети ломбардов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере с 2009 года по настоящее время. В части расследования фактов легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем через сеть ломбардов, также проверяется причастность группы лиц, сведения о которых не подлежат разглашению до окончания следствия», — говорится в сообщении.

Напомним, стало известно о задержании Сергея Острецова. Собеседник редакции 24.kg отметил, что его арест произошел еще месяц назад, озвучив предположение, что таким образом кто-то пытается надавить на бизнесмена.

Отметим также, что Сергей Острецов является соучредителем ОсОО «Микрокредитная компания «РосФинансКредит», ОсОО Roslogist («Рослогист»), ОсОО «Атамикс Трейд». Он входил в состав общественного координационного совета бизнес-сообщества при мэрии Бишкека во времена Албека Ибраимова.