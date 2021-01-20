В Бишкеке в прошлом году в ДТП пострадали 412 детей. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, всего в городе зарегистрировали 354 ДТП с участием детей, это на 228 случаев меньше, чем в 2019 году.

В 2020-м в авариях погибли восемь детей, в 2019-м — четыре.

В УПСМ подчеркивают, что число дорожно-транспортных происшествий, в которых оказались дети, уменьшилось на 39 процентов.

Напомним, что за прошлый год водителей в Бишкеке оштрафовали на 316 миллионов 975 тысяч 500 сомов на различные нарушения ПДД.