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Происшествия

В Бишкеке в прошлом году в ДТП пострадали 412 детей

В Бишкеке в прошлом году в ДТП пострадали 412 детей. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, всего в городе зарегистрировали 354 ДТП с участием детей, это на 228 случаев меньше, чем в 2019 году.

В 2020-м в авариях погибли восемь детей, в 2019-м — четыре.

В УПСМ подчеркивают, что число дорожно-транспортных происшествий, в которых оказались дети, уменьшилось на 39 процентов.

Напомним, что за прошлый год водителей в Бишкеке оштрафовали на 316 миллионов 975 тысяч 500 сомов на различные нарушения ПДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180573/
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